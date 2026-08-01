В Госдуме поддержали малые предприятия и мастерские ВПК: что предлагают депутаты

Президент России Владимир Путин в конце июля провел совещание с членами Совета безопасности. Они обсудили вопросы, связанные с обеспечением Военно-промышленного комплекса сырьем. Владимир Путин указал на объем работы, который предстоит выполнить для решения задач ВПК. По его словам, этот труд касается практически каждого ведомства. В ходе совещания рассматривались темы, касающиеся стабильности поставок сырья и комплектующих изделий, без которых невозможно наладить производство вооружения.