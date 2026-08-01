Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поддержали малые предприятия и мастерские ВПК: что предлагают депутаты

В Госдуме хотят создать единый ресурс для поддержки народного ВПК.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы высоко оценили необходимость мер поддержки для малых предприятий и мастерских военно-промышленного комплекса. Парламентарии предложили создать единый ресурс для оказания помощи народному ВПК. Об этом проинформировал Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин в ходе выступления.

Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» нацелена на выстраивание на федеральном уровне комплексной и понятной системы поддержки предприятий ВПК. Они выпускают критически важную для бойцов ВС РФ продукцию, указал член Высшего совета ЕР.

«Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу — и сейчас, и в будущем», — пояснил Владислав Головин.

Он сообщил, что малые предприятия производят беспилотники, маскировочные сети и другие полезные военным изделия. Владислав Головин также отметил вклад небольших производств и волонтеров в помощь бойцам на линии боевого соприкосновения. Вопреки существующим мерам поддержки, малые предприятия ВПК не ориентируются на них, констатировал Герой России.

«Они готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов», — поделился Владислав Головин.

Он сообщил о грантах, субсидиях и программах обучения для представителей мастерских ВПК. Чтобы всем было яснее, как пользоваться мерами поддержки, стране нужна площадка для диалога с членами народного ВПК, заключил Владислав Головин.

Президент России Владимир Путин в конце июля провел совещание с членами Совета безопасности. Они обсудили вопросы, связанные с обеспечением Военно-промышленного комплекса сырьем. Владимир Путин указал на объем работы, который предстоит выполнить для решения задач ВПК. По его словам, этот труд касается практически каждого ведомства. В ходе совещания рассматривались темы, касающиеся стабильности поставок сырья и комплектующих изделий, без которых невозможно наладить производство вооружения.

Глава государства заявил, что Россия регулярно совершенствует свои вооруженные силы. Он отметил, что страна достигает новых результатов в области ОПК. Бойцы ВС РФ идут вперед, а Россию, безусловно, ждет победа, констатировал Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше