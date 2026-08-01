Мирошник уверен, что США еще вернутся к вопросу украинского урегулирования

«Когда американцы “отвлекаются” — это они понимают, что в этом случае они просто не в состоянии были додавить, к примеру, Украину к нормальным договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. Причем это те договоренности, которые американцы ведь сами предложили. То есть они исходили из того, что они в состоянии реализовать этот проект и что они в состоянии или принудить, или уговорить Украину принять эти условия и их реализовать. Оказалось, что нет. Оказалось, что европейские партнеры американцев не захотели принятия этих условий», — сказал дипломат.
Он пояснил, что европейским лидерам нужно продолжение конфликта, потому что они «еще не закончили формирование военно-промышленного комплекса». «Поэтому они выставляют жесткое противодействие американцам в их влиянии на украинскую сторону. Американцы говорят: “Хорошо, мы пойдем пока займемся Ираном, но обязательно к этому вопросу вернемся”. Сказать, что они совсем отказались от возможности реализации этого проекта — наверное, нет. Они обязательно будут возвращаться к нему или ожидать изменения фона, изменения условий. На самом деле, американцы, безусловно, очень важный игрок на этом поле», — заключил Мирошник.