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Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 40 военных ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 19 автомобилей противника.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр» составили до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе активных боевых действий подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе Орехово, Малоекатериновки, Запорожца и Юрковки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 40 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.

Подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 19 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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