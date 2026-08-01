Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 40 военных ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр» составили до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе активных боевых действий подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе Орехово, Малоекатериновки, Запорожца и Юрковки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 40 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.
Подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 19 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
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