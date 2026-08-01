Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 40 военных ВСУ

«В ходе активных боевых действий подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе Орехово, Малоекатериновки, Запорожца и Юрковки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 40 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.