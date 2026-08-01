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Южная группировка за сутки уничтожила до 195 военных ВСУ

Российские силы также поразили 83 тяжелых БПЛА коптерного типа противника.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили до 195 военнослужащих, 83 тяжелых БПЛА коптерного типа и 4 терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 83 тяжелых БПЛА коптерного типа», — сказал Астафьев.

Кроме того, по словам офицера, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 33 наземных робототехнических комплекса, поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников.

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