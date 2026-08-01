Южная группировка за сутки уничтожила до 195 военных ВСУ

Кроме того, по словам офицера, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 33 наземных робототехнических комплекса, поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников.