ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности «Севера» более 170 военных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 170 военнослужащих, две единицы бронетехники, автотранспорт, орудия, 28 пунктов управления беспилотниками и 127 дронов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в т. ч. расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 170 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина “Козак”, три автомобиля и шесть минометов противника», — сказал Межевых.
Кроме того, по его данным, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 70 БПЛА самолетного типа, 57 тяжелых боевых дронов типа R-18, пять квадроциклов и шесть НРТК противника.