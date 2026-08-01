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ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности «Севера» более 170 военных

Начальник пресс-центра группировки Василий Межевых заявил, что российские бойцы также поразили 28 пунктов управления беспилотниками и 127 дронов.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 170 военнослужащих, две единицы бронетехники, автотранспорт, орудия, 28 пунктов управления беспилотниками и 127 дронов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в т. ч. расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 170 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина “Козак”, три автомобиля и шесть минометов противника», — сказал Межевых.

Кроме того, по его данным, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 70 БПЛА самолетного типа, 57 тяжелых боевых дронов типа R-18, пять квадроциклов и шесть НРТК противника.

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