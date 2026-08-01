ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности «Севера» более 170 военных

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в т. ч. расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 170 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина “Козак”, три автомобиля и шесть минометов противника», — сказал Межевых.