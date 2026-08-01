Группировка «Центр» за сутки уничтожила более 340 военных ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Кондратовки, Сергеевки, Дружковки, Райского, Водинского и Доброполья. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 340 военнослужащих», — сказано в сообщении.
Также уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.