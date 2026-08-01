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Генерал Водолацкий назвал политиков, которые мешают завершению СВО

Водолацкий заявил, что Россия стремится к завершению спецоперации на Украине в ближайшее время, однако ее недруги всячески препятствуют этому. Кто мешает завершению СВО — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Россия стремится к завершению специальной военной операции, однако пока у власти в ЕС стоят русофобы, сделать это будет непросто, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru казачий генерал Виктор Водолацкий.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции.

Следом председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин уточнил, что РФ хотела бы завершить СВО уже в этом году, однако пока не ясно, как будут складываться обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом.

Водолацкий, комментируя эти заявления, отметил, что каждый житель России желает завершения конфликта, однако ряд европейских лидеров всячески мешает этому.

«Конечно, все хотят, чтобы конфликт побыстрее закончился. Все хотят, чтобы наступил мир, чтобы наши солдаты вернулись домой. Но пока во главе Евросоюза стоят русофобы, трудно прогнозировать сроки окончания СВО», — пояснил Водолацкий.

По словам специалиста, самую активную роль в противостоянии России сейчас играют французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Захарова отреагировала на требование Европы в переговорах по Украине.

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