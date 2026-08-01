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Группировка «Восток» за сутки ликвидировала 340 военных ВСУ

Российские бойцы также уничтожили 43 пункта управления БПЛА противника.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток противник потерял более 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 7 станций спутниковой связи “Старлинк”, 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 43 пункта управления беспилотной авиацией» , — сказано в сообщении.

После контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка ВСУ.

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