Военный водитель вывез машину из-под атаки дронов ВСУ

«Коробочка поехала на подвоз. Успешно выгрузилась, выехала с точки перегрузки. И на обычной гражданской дороге за городом, скажем так, на светофоре в него прилетает птичка. Видать, целилась под кабину, в двигатель, попала в колесо. Водитель не растерялся — сразу прилетает вторая, добивает второе колесо. В общем, водитель успешно вышел из-под прилета. То есть там было прилетов еще порядка двух-трех, по-моему. БК (боекомплект) конечно, был доставлен. Отъехал на более безопасное место», — отметил Кардан на видео, предоставленном Минобороны России.