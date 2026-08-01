Военный водитель вывез машину из-под атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военный водитель подразделения материального обеспечения группировки войск «Север» смог вывести машину из-под атаки дронов ВСУ. Об этом рассказал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса с позывным Кардан.
1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил Российской Федерации.
«Коробочка поехала на подвоз. Успешно выгрузилась, выехала с точки перегрузки. И на обычной гражданской дороге за городом, скажем так, на светофоре в него прилетает птичка. Видать, целилась под кабину, в двигатель, попала в колесо. Водитель не растерялся — сразу прилетает вторая, добивает второе колесо. В общем, водитель успешно вышел из-под прилета. То есть там было прилетов еще порядка двух-трех, по-моему. БК (боекомплект) конечно, был доставлен. Отъехал на более безопасное место», — отметил Кардан на видео, предоставленном Минобороны России.
В ходе выполнения специальных задач взвод обеспечения реактивного дивизиона 244-й артиллерийской бригады доставил реактивные снаряды для системы залпового огня «Ураган». Также своевременная подача боеприпасов производится к артиллерийским расчетам «Гиацинт-Б» и «Мста-Б».
Как отметили в Минобороны России, система выстроена на круглосуточной основе и работает по заявкам дивизионов. Благодаря своевременному подвозу снарядов артиллеристы ведут огонь без остановки, тем самым расчищая путь для продвижения штурмовых подразделений.
Кроме крупногабаритного транспорта, к линии боевого соприкосновения выдвигаются группы подвоза на автомобилях и багги. Военнослужащие доставляют продовольствие, боекомплект и вещевое имущество на передний край. Также для доставки питания задействованы операторы беспилотных систем. Расчет при помощи FPV-дрона сбрасывает связки провианта и сухие пайки в назначенные точки — для наблюдательных пунктов и огневых позиций стрелков.