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Группировка «Запад» за сутки ликвидировала более 215 военных ВСУ

Бойцы ВС РФ также уничтожили 58 пунктов управления дронами противника.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили более 215 военнослужащих, автотранспорт и бронетехника, орудия, 58 пунктов управления дронами и 4 станции Starlink, сбиты 156 беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 15 автомобилей, САУ “Гвоздика”, гаубица М101 американского производства и миномет ВСУ», — сказал Бигма.

Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 2 барражирующих боеприпаса и 97 тяжелых квадрокоптеров противника. Кроме того, по данным офицера, уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink и 20 робототехнических комплексов противника.

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