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Накопительные пенсии 133 тыс. россиян выросли на 17,3%

Социальный фонд России провёл ежегодный перерасчёт накопительных пенсий, увеличив выплаты более чем 133 тыс. граждан.

Социальный фонд России провёл ежегодный перерасчёт накопительных пенсий, увеличив выплаты более чем 133 тыс. граждан.

Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде.

Как пояснили в ведомстве, корректировка не связана с трудовой деятельностью пенсионера и зависит исключительно от результатов инвестирования средств.

«Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%», — уточнили в фонде.

Кроме того, на 19,32% повышена срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч человек. Также фонд установил доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Их получили более 105 тысяч граждан, у которых после назначения выплаты на лицевом счёте отразились дополнительные пенсионные накопления.

В Социальном фонде напомнили, что пенсионные накопления формировались за счёт страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, инвестиционного дохода или средств материнского капитала.

Ранее сенатор Игорь Мурог рассказал, что некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно.