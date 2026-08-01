Накопительные пенсии 133 тыс. россиян выросли на 17,3%

Социальный фонд России провёл ежегодный перерасчёт накопительных пенсий, увеличив выплаты более чем 133 тыс. граждан.
Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде.
Как пояснили в ведомстве, корректировка не связана с трудовой деятельностью пенсионера и зависит исключительно от результатов инвестирования средств.
«Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%», — уточнили в фонде.
Кроме того, на 19,32% повышена срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч человек. Также фонд установил доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Их получили более 105 тысяч граждан, у которых после назначения выплаты на лицевом счёте отразились дополнительные пенсионные накопления.
В Социальном фонде напомнили, что пенсионные накопления формировались за счёт страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, инвестиционного дохода или средств материнского капитала.
Ранее сенатор Игорь Мурог рассказал, что некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно.