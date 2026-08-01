Накопительные пенсии 133 тыс. россиян выросли на 17,3%

Кроме того, на 19,32% повышена срочная пенсионная выплата, которую получают более 34 тысяч человек. Также фонд установил доплаты к единовременным выплатам средств пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Их получили более 105 тысяч граждан, у которых после назначения выплаты на лицевом счёте отразились дополнительные пенсионные накопления.