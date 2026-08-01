Российские и вьетнамские моряки спасали «аварийные» подводные лодки

В акватории Южно-Китайского моря завершились совместные спасательные учения Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. Как сообщила пресс-служба ТОФ, от российской стороны в маневрах были задействованы спасательное судно «Игорь Белоусов» и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа».
Мероприятие состоялось после захода в порт Камрань. Согласно легенде учений, российская субмарина «Уфа» и вьетнамская ДЭПЛ «Хошимин» имитировали аварийную ситуацию, совершив покладку на грунт. Задача надводных спасателей заключалась в поиске и обследовании условно аварийных объектов с применением телеуправляемых глубоководных аппаратов. Экипаж «Игоря Белоусова» задействовал спасательный аппарат «Пантера плюс». Аналогичные действия с российской субмариной отработали и вьетнамские коллеги.
В рамках учений военные моряки обменялись практическим опытом и профессиональными наработками. По окончании активной фазы корабли ТОФ возвратились в Камрань, где были подведены итоги маневров. В настоящее время отряд российских кораблей покинул порт и приступил к выполнению задач в рамках дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота.
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