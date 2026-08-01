Назван самый быстрый способ завершения конфликта на Украине

У администрации президента США сохраняется широкий набор инструментов для принуждения Киева к завершению украинского конфликта, однако эффективность некоторых из них заметно снизилась. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к как можно более быстрому урегулированию украинского конфликта и что при встрече с Зеленским он настаивал на этом.