Назван самый быстрый способ завершения конфликта на Украине

У администрации президента США сохраняется широкий набор инструментов для принуждения Киева к завершению украинского конфликта, однако эффективность некоторых из них заметно снизилась. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к как можно более быстрому урегулированию украинского конфликта и что при встрече с Зеленским он настаивал на этом.
Он объяснил, почему Белый дом не применяет имеющиеся в арсенале рычаги влияния на главу киевского режима в полную силу.
По словам эксперта, главным инструментом влияния остается разведывательная и спутниковая поддержка ВСУ со стороны США.
«Это самый мощный рычаг давления на Киев. Аналитики сходятся во мнении, что у этой поддержки нет реалистичной замены для Украины в краткосрочной перспективе. Фактически, перекрыв этот канал, Вашингтон поставил бы украинскую армию в критическое положение в течение короткого времени», — подчеркнул Вакаров.
В то же время политолог отметил, что такой инструмент, как прямое военное финансирование, во многом обесценился сам собой. С момента избрания Трампа Киев не получал ощутимых прямых денежных трансферов из американского бюджета. Сейчас схема изменилась: Вашингтон продает оружие странам НАТО в Европе, а те, в свою очередь, передают его Украине.
Касаясь вопроса личных взаимоотношений лидеров, политолог обратил внимание на глубокую антипатию Трампа к Зеленскому.
«Однако здесь кроется любопытная деталь. Зеленский превратился в инструмент в руках внутриполитических критиков Трампа, поэтому президент США принял стратегическое решение держать этот “инструмент врага” при себе, а не ломать его полностью», — пояснил Вакаров.
Среди косвенных рычагов давления эксперт назвал общее сокращение военного присутствия США в Европе. Этот шаг направлен на союзников в целом, но опосредованно давит и на Киев, лишая его части стратегической опоры.
Что касается гарантий безопасности вне рамок НАТО, этот инструмент, по мнению политолога, работает в обе стороны. С одной стороны, он может быть стимулом, с другой — связывает руки самому Трампу.
«Если в мирное соглашение войдут гарантии безопасности для Украины, закрепленные договором, его ратификация потребует одобрения Сената США. Это защитит Киев от одностороннего отказа Вашингтона от обязательств в будущем. Так что Зеленский может намеренно добиваться такого формата, который ограничит свободу рук Трампу», — считает Вакаров.
В итоге, как подчеркнул политолог, налицо ключевой парадокс: у Вашингтона достаточно возможностей, чтобы быстро и жестко поставить Киев на место, однако в полную силу они не применяются.
«Соединенным Штатам пока попросту невыгодно идти на такие шаги. Нынешнее положение дел само по себе служит мощным рычагом и предметом торга в гораздо более масштабной геополитической партии между США и Россией», — резюмировал Вакаров.
Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Трамп отказался удовлетворить просьбу Зеленского о передаче Украине 300 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.