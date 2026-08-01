Эксперт Самойлова: для перекуса в школе можно купить ореховые смеси и сухофрукты

Перед началом учебного года имеет смысл провести ревизию кухонных шкафов и пополнить запасы продуктов, которые используются практически ежедневно. В первую очередь это крупы, макаронные изделия, овсяные хлопья, цельнозерновые хлебцы, консервированные продукты.
Об этом в беседе с RT рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
«Такие товары долго хранятся и становятся основой для быстрых завтраков, гарниров и полезных перекусов. Зачастую их выгоднее покупать в больших упаковках: стоимость одного килограмма или литра обычно оказывается ниже, чем у небольших фасовок», — добавила она.
Как объяснила специалист, после уроков детям часто хочется быстро перекусить, поэтому лучше заранее позаботиться о продуктах, которые всегда будут под рукой.
«Вместо сладостей и снеков с большим количеством добавок стоит обратить внимание на ореховые смеси, сухофрукты, фруктовые чипсы, злаковые батончики, а также на порционные упаковки сыра или питьевого йогурта, если есть возможность хранить их в холодильнике», — заявила собеседница RT.
При этом необязательно покупать готовые наборы для перекуса, отметила она.
«Орехи, сухофрукты или хлебцы часто выгоднее приобрести в большой упаковке и самостоятельно разложить по небольшим контейнерам или многоразовым пакетам. Это позволяет не только сократить расходы, но и заранее подготовить перекус, который ребёнок сможет взять с собой в школу», — посоветовала Самойлова.
Сгенерировано с помощью ИИ.
В школьной суете дети могут пить меньше воды, чем необходимо, предостерегла эксперт.
«Чтобы этого избежать, полезно использовать многоразовую бутылку, которую ребёнок будет брать с собой. Так намного проще отслеживать потребление достаточного количества воды. Если ребёнок предпочитает брать какие-либо другие напитки с собой, лучше выбирать варианты без большого количества добавленного сахара. Это могут быть морсы и компоты собственного приготовления или несладкий чай в термосе в прохладное время года», — привела примеры она.
Подготовка к школе — это не только продукты, но и сопутствующие товары, которые пригодятся ребёнку каждый день, объяснила специалист.
«Заранее стоит проверить, есть ли дома запас бумажных и влажных салфеток, антисептика для рук, многоразовых контейнеров и ланч-боксов», — отметила аналитик.
Перед началом учебного года полезно составить примерное меню хотя бы на пять — семь дней и уже под него формировать список покупок, порекомендовала эксперт.
Ранее россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам.