Эксперт Самойлова: для перекуса в школе можно купить ореховые смеси и сухофрукты

«Чтобы этого избежать, полезно использовать многоразовую бутылку, которую ребёнок будет брать с собой. Так намного проще отслеживать потребление достаточного количества воды. Если ребёнок предпочитает брать какие-либо другие напитки с собой, лучше выбирать варианты без большого количества добавленного сахара. Это могут быть морсы и компоты собственного приготовления или несладкий чай в термосе в прохладное время года», — привела примеры она.