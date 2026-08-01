FPV-перехватчики сбили четыре дрона ВСУ на краснолиманском направлении

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — сказано в сообщении.