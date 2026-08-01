FPV-перехватчики сбили четыре дрона ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов-перехватчиков группировки «Запад» сбили четыре украинских беспилотника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — сказано в сообщении.
На видео, предоставленном МО РФ, видны воздушные тараны трех дронов самолетного типа и одного гексакоптера.
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