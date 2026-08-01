Проезд по Крымскому мосту снова открыли для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено.
Об этом сообщили в оперативном канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали 31 июля.
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