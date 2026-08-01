Зеленский обманул Трампа, его ждет наказание: главная новость СВО 1 августа

«Нет у Трампа таких козырей, пока он не откажется, не найдет заменитель торговле оружием с Европой, которое поставляется на Украину. В этой войне есть прямой экономический интерес Соединенных Штатов. Трамп нашел очень удачную формулу: он вывел США из непосредственного участия в конфликте, но оставил материальную часть. Война сейчас идет за счет продаж американского оружия Европе, а это прямые доходы ВПК Соединенных Штатов, не говоря уже о Starlink и разведданных Илона Маска», — подчеркнул Скачко.