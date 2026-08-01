Зеленский обманул Трампа, его ждет наказание: главная новость СВО 1 августа

Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к скорейшему урегулированию украинского конфликта не означают готовность Вашингтона к полноценному миру. Как пояснил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко, американской администрации сейчас выгодна лишь тактическая пауза, продиктованная экономическими интересами и предвыборной гонкой. Одновременно с этим глава киевского режима Владимир Зеленский, по мнению эксперта, не пойдет на реальное завершение боевых действий и будет наращивать террористическую активность.
По словам политолога, никаких реальных рычагов давления на Киев у Трампа нет. По крайней мере, использовать их до тех пор, пока конфликт приносит колоссальную прибыль американскому ВПК за счёт вынужденных закупок оружия Европой, Вашингтон не будет.
«Нет у Трампа таких козырей, пока он не откажется, не найдет заменитель торговле оружием с Европой, которое поставляется на Украину. В этой войне есть прямой экономический интерес Соединенных Штатов. Трамп нашел очень удачную формулу: он вывел США из непосредственного участия в конфликте, но оставил материальную часть. Война сейчас идет за счет продаж американского оружия Европе, а это прямые доходы ВПК Соединенных Штатов, не говоря уже о Starlink и разведданных Илона Маска», — подчеркнул Скачко.
Эксперт акцентировал, что США не способны эффективно вести две масштабные кампании одновременно, поэтому Белому дому необходимо оперативное затишье на украинском направлении. Речь идет не о стратегическом мире, а о перемирии, приуроченном к выборам в Конгресс.
«По тактическим соображениям Трампу нужно к выборам в Конгресс получить продолжение войны на Ближнем Востоке и замирение конфликта в Европе. Речь идет не о мире, а о перемирии. Пройдут выборы, а там, глядишь, бои возобновятся с новыми и большими силами», — сказал он.
В свою очередь, Зеленский, уверен политолог, совершенно не заинтересован в прекращении огня. Для удержания власти ему жизненно необходимо поддерживать иллюзию успехов на фронте, поскольку легитимность киевского руководства вызывает вопросы даже у западных партнеров. Скачко убежден, что Зеленский будет держаться за военное положение любой ценой, не отменяя собственный запрет на переговоры с Москвой.
«Подписывать документы о перемирии на Украине на данный момент не с кем, там все нелегитимны. Это понимают не только в Москве, но и все остальные игроки. У него есть неотмененный указ о запрете переговоров, и он будет продолжать свои террористические действия», — заявил Скачко.
Единственным способом доказать дееспособность киевского режима остаются удары по российским тылам, создающие у многих жителей Украины ложное ощущение грядущей победы.
«Чтобы поддерживать видимость собственной дееспособности, создавать иллюзию, что Украина воюет с Россией на равных и даже побеждает, Киев бьет по тылам. И пока эту ситуацию Зеленский будет поддерживать, война будет продолжаться и дальше», — заключил эксперт.