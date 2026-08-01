Елена Торохова покинула пост заместителя мэра Иркутска

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Елена Торохова ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на заслуженный отдых. Также там отметили, что она проработала в мэрии Иркутска в течение 16 лет. Пост главы комитета по управлению Правобережным округом она заняла в августе 2022 года.