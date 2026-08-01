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Боец Воган сообщил о попытках ВСУ маскировать дроны под птиц

Военный отметил, что беспилотники противника имитируют машущие крылья.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ начали маскировать дроны самолетного типа под птиц с машущими крыльями, заявил техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган.

«Много случаев, в тылу участились работы “Хорнетов”, он маскируется под птицу, его не заметишь. Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь: “О, самолет!” Потом раз — он крыльями замахал», — сказал Воган.

Он также рассказал об усложнившейся логистике из-за украинских беспилотников. Боеприпасы и другие грузы теперь подвозятся на грузовиках не ближе, чем на 40 км к ЛБС, дальше становится опасно даже с сопровождением из мобильной огневой группы. Следующие 20 км грузы везут на менее габаритном транспорте — на багги «Улан» и «буханках». В 20-км зоне доставка осуществляется уже либо пешком, либо на квадроциклах.

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