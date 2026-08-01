Российский оператор БПЛА уничтожил робототехнический комплекс ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона группировки «Север» уничтожил украинский наземный робототехнический комплекс (НРТК), несмотря на то, что он двигался в антидроновом коридоре из сетей, сообщили в Минобороны РФ.
«Операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в зоне проведения СВО в Сумской области обнаружен и уничтожен наземный робототехнический комплекс ВСУ», — сказано в сообщении.
Робототехнический комплекс был обнаружен на грунтовой дороге. Несмотря на то, что он перемещался в прифронтовой полосе по дороге с антидроновым корридором, оператор БПЛА сумел найти проход и поразил FPV-дроном НРТК противника.
В результате техника полностью выведена из строя. Уничтожение цели подтверждено средствами объективного контроля.