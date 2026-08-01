Россия стремится к завершению специальной военной операции на Украине, однако ряд европейских политиков всячески этому препятствует.
Казачий генерал Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто мешает завершению спецоперации.
Напомним, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 30 июля, на молодежном форуме «Гвардейск», где напутствовал молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. В зону СВО отправились 17 активистов.
После этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что РФ хотела бы завершить спецоперацию уже в этом году, однако пока не ясно, как будут складываться обстоятельства в рамках продолжающегося конфликта.
Водолацкий, комментируя эти заявления, рассказал, кто препятствует завершению конфликта на Украине.
«Россияне хотят, чтобы спецоперация закончилась уже в этом году. Но наши недруги, нацисты, так не считают. Они прилагают все больше сил и средств для того, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. И остановиться на полпути англосаксам будет тяжело. Англосаксы преследуют цель уничтожить Украину, и сейчас они с ней активно справляются. Мы ждем переговоров, которые должны дать результат. Все то, что было обещано американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, поставлено на паузу или не решается по той или иной причине. И Трамп, к слову, тоже зависит от глубинного государства, поэтому вопросы не решаются», — пояснил эксперт.
Водолацкий объяснил, кто из числа европейских лидеров занимает русофобскую позицию.
«Все хотят, чтобы наступил мир, чтобы наши солдаты вернулись домой. Но пока во главе Евросоюза стоят русофобы, трудно прогнозировать сроки окончания СВО», — подчеркнул он.
По словам специалиста, самую активную роль в противостоянии России сейчас играют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее генерал Владимир Попов оценил сроки завершения специальной военной операции. Он подчеркнул, что работа, направленная на достижение хорошего результата, требует длительного времени.
Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Косачев допустил окончание СВО в 2026 году. При этом он подчеркнул, что вопрос сроков завершения спецоперации не должен быть первичным и самодовлеющим.