Появился новый прогноз на завершение СВО: главная новость 1 августа

«Россияне хотят, чтобы спецоперация закончилась уже в этом году. Но наши недруги, нацисты, так не считают. Они прилагают все больше сил и средств для того, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. И остановиться на полпути англосаксам будет тяжело. Англосаксы преследуют цель уничтожить Украину, и сейчас они с ней активно справляются. Мы ждем переговоров, которые должны дать результат. Все то, что было обещано американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, поставлено на паузу или не решается по той или иной причине. И Трамп, к слову, тоже зависит от глубинного государства, поэтому вопросы не решаются», — пояснил эксперт.