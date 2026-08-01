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Названы востребованные у российских студентов иностранные языки

Идрисова: среди студентов сегодня востребованы китайский, хинди и турецкий языки.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, сегодня более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси, рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.

«Если раньше студенты Академии изучали в основном европейские языки, то сегодня они утратили прежнюю привлекательность», — сказала она. По словам Идрисовой, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России.

«Все более востребованными становятся китайский и хинди, турецкий и фарси, — они перестают быть экзотическими языками, как считалось еще совсем недавно. Поскольку наши студенты изучают по два языка, то обычно первый у них европейский, а второй — восточный», — добавила собеседница агентства.

Меняются, по ее словам, и образовательные программы вузов. Главный акцент сейчас — на программы, посвященные сотрудничеству с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН.

«Мы изучаем эти государства очень подробно, знаем их преимущества и трудности, особенности делового этикета, столь важного при ведении бизнеса, допустим, на Ближнем Востоке. Только так, досконально изучив ту или иную страну, ее историю, национальные традиции, можно выстраивать с ее представителями конструктивные отношения», — подчеркнула ректор ВАВТ.

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