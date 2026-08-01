Названы востребованные у российских студентов иностранные языки

«Все более востребованными становятся китайский и хинди, турецкий и фарси, — они перестают быть экзотическими языками, как считалось еще совсем недавно. Поскольку наши студенты изучают по два языка, то обычно первый у них европейский, а второй — восточный», — добавила собеседница агентства.