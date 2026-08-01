В МИД России рассказали о позиции США по урегулированию конфликта на Украине

США не вступают в противостояние с ЕС по вопросу Украины, но продолжают оставаться ключевым участником ситуации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат уточнил, что Вашингтон не смог добиться реализации предложенных им договоренностей по Украине из-за позиции европейцев, которые выступают за продолжение конфликта.
«Поэтому они выставляют жесткое противодействие американцам в их влиянии на украинскую сторону. Американцы говорят: “Хорошо, мы пойдем пока займемся Ираном, но обязательно к этому вопросу вернемся”, — сказал Мирошник для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что в США прошла закрытая встреча Зеленского и Трампа. Лидер США заявил киевскому главарю о необходимости завершить украинский конфликт. По его словам, он поддерживает отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.