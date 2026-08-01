В МИД России рассказали о позиции США по урегулированию конфликта на Украине

Ранее KP.RU сообщал, что в США прошла закрытая встреча Зеленского и Трампа. Лидер США заявил киевскому главарю о необходимости завершить украинский конфликт. По его словам, он поддерживает отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.