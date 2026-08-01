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В Госдуме сообщили об индексации маткапитала с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил депутат, перерасчёт произведут автоматически, без подачи заявлений.

Индексация затронет все действующие сертификаты, в том числе неиспользованный остаток. Однако если часть средств уже потрачена, прибавку начислят лишь на оставшуюся сумму.

Коломейцев также напомнил, что в большинстве регионов действуют дополнительные выплаты, но условия по ним разнятся.

«Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, — это традиционная плановая индексация с 1 февраля», — сказал Коломейцев.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT заявил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу важное социальное нововведение — студенческие семьи с детьми смогут проживать в отдельных комнатах в общежитиях.

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