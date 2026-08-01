Врач Тарасова: в жару мороженое может спровоцировать инфаркт у ряда людей

«Само по себе оно не вызывает сердечный приступ. Однако холод может стать тем самым спусковым крючком, который проявит уже существующие проблемы с коронарными артериями. Если после употребления холодной пищи или напитков появляются боли в груди, это повод не списывать всё на случайность, а обратиться к кардиологу и пройти обследование», — объяснила Тарасова.