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Трамп допустил взятие Гренландии под контроль США до конца президентского срока

Президент США Дональд Трамп назвал возможным переход Гренландии под контроль Соединенных Штатов до конца его президентского срока. Полномочия господина Трампа заканчиваются в январе 2029 года.

Президент США Дональд Трамп назвал возможным переход Гренландии под контроль Соединенных Штатов до конца его президентского срока. Полномочия господина Трампа заканчиваются в январе 2029 года.

Комментарий по поводу Гренландии Дональд Трамп сделал в интервью Real America’s Voice. В разговоре с президентом США ведущий Стив Грубер напомнил о своем «предсказании»: Гренландия будет находиться «под нашим оперативным контролем» до конца срока президентства господина Трампа.

«Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна — с нашей точки зрения, а не с их (Дании, — “Ъ”)», — ответил президент США.

Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США.

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