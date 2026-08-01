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Расчеты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили два танка ВСУ

РИА Новости: расчеты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили два танка ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 1 авг — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, вражеский миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь… в результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: два танка, 120-мм миномет, опорный пункт ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».

Уточняется, что также уничтожены пункт временной дислокации, два пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ.

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