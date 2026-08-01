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Россия занимает третье место в мире по производству лосося

РИА Новости: Россия занимает третье место в мире по производству лосося.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по производству лосося, уступая по этому показателю лишь Норвегии и Чили, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

Первое место в отчетном 2024 году с большим отрывом заняла Норвегия — там производство этого вида рыб составило 1,65 миллиона тонн.

На второй строчке расположилась Чили с показателем в 998,4 тысячи тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 400,7 тысячи тонн.

Производство в 2024 году превысило 100 тысяч тонн еще в шести странах и в автономной области Дании — на Фарерских островах. В пятерку наиболее заметных игроков на этом рынке также вошли Иран (265 тысяч тонн) и Турция (231,7 тысячи тонн).

Организация публикует актуальные данные с существенным временным лагом.

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