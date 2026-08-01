Дроны «Севера» уничтожили два танка ВСУ и пункт временной дислокации за ночь

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили два танка ВСУ, один пункт временной дислокации, а также два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 2 танка, 120-мм миномет, опорный пункт, пункт временной дислокации, 2 пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ», — рассказали там.
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