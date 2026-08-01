Дроны «Севера» уничтожили два танка ВСУ и пункт временной дислокации за ночь

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили два танка ВСУ, один пункт временной дислокации, а также два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.