Силы ПВО «Севера» уничтожили за ночь 67 беспилотников ВСУ

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь более 60 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных районов России, сообщили ТАСС в группировке.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 67 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации в Харьковской и Сумской областях. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.