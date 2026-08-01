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Силы ПВО «Севера» уничтожили за ночь 67 беспилотников ВСУ

В группировке заявили, что цели летели в сторону приграничных районов России.

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь более 60 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных районов России, сообщили ТАСС в группировке.

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 67 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации в Харьковской и Сумской областях. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

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