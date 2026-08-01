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Минтранс назвал число аэропортов для модернизации до 2030 года

Реконструкция затронет воздушные гавани Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля, а также аэропорты на Севере и Дальнем Востоке.

Реконструкция затронет воздушные гавани Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля, а также аэропорты на Севере и Дальнем Востоке.

Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта.

Как уточнили в ведомстве, масштабное обновление инфраструктуры будет проводиться в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Помимо строительства новых терминалов, оно подразумевает модернизацию всей аэродромной сети.

«До 2030 года будут модернизированы не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов», — привели в Минтрансе детали плана.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Антальи с августа изменятся правила встречи туристов, прибывающих в составе организованных туров.

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