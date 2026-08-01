Украина теряет все, Зеленский обманул Трампа: когда реально завершится СВО

Администрация Дональда Трампа не стремится к полноценному миру на Украине, а лишь пытается взять тактическую паузу для перегруппировки сил перед выборами в Конгресс и сохранения баснословных прибылей американского ВПК. К такому выводу пришли опрошенные aif.ru политологи, комментируя последние заявления президента США о «давлении» на Владимира Зеленского. С их точки зрения, Киев ответит на любое замирение террором, а у Вашингтона есть все рычаги, чтобы принудить Зеленского к тишине, но применять их всерьёз Белый дом не намерен — сегодня это невыгодно в большой геополитической партии против России.