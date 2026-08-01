Украина теряет все, Зеленский обманул Трампа: когда реально завершится СВО

Администрация Дональда Трампа не стремится к полноценному миру на Украине, а лишь пытается взять тактическую паузу для перегруппировки сил перед выборами в Конгресс и сохранения баснословных прибылей американского ВПК. К такому выводу пришли опрошенные aif.ru политологи, комментируя последние заявления президента США о «давлении» на Владимира Зеленского. С их точки зрения, Киев ответит на любое замирение террором, а у Вашингтона есть все рычаги, чтобы принудить Зеленского к тишине, но применять их всерьёз Белый дом не намерен — сегодня это невыгодно в большой геополитической партии против России.
Интересы ВПК важнее мира.
По мнению политолога Владимира Скачко, ни о каком стратегическом урегулировании речи не идёт. Вашингтону сейчас выгодна лишь оперативная пауза, продиктованная экономикой и предстоящими выборами. Пока конфликт приносит колоссальный доход американскому военно-промышленному комплексу, Трамп не имеет реальных козырей против Зеленского — ему просто нечем заменить торговлю оружием с Европой, которая и питает украинский фронт.
«Трамп нашёл очень удачную формулу: он вывел США из непосредственного участия в конфликте, но оставил материальную часть. Война сейчас идёт за счёт продаж американского оружия Европе, а это прямые доходы ВПК Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.
По тактическим соображениям, отмечает Скачко, Трампу необходимо к выборам в Конгресс получить продолжение войны на Ближнем Востоке и «замирение» в Европе. Речь не о мире, а о перемирии: «Пройдут выборы, а там, глядишь, война возобновится с новыми силами».
Ставка на иллюзию победы и теракты.
Скачко также убеждён: Зеленский не пойдёт на реальное завершение боевых действий и продолжит наращивать террористическую активность. Легитимность украинского руководства вызывает вопросы даже у западных партнёров, а единственный юридически правомочный орган — Верховная рада — остаётся безвольным. В этих условиях глава киевского режима будет любой ценой держаться за военное положение, не отменяя собственный же указ о запрете переговоров с Москвой.
«Подписывать документы о перемирии на Украине сейчас не с кем, там все нелегитимны. Это понимают не только в Москве, но и все остальные игроки. Зеленскому нужно просто держать это законодательное поле и воевать дальше, как и завещал Борис Джонсон», — заявил эксперт.
Удары по российским тылам, по оценке политолога, — единственный способ для Зеленского доказать свою дееспособность и поддерживать у граждан иллюзию грядущей победы.
«Иллюзия победы Украины существует. На самом деле её нет, но видимость такая есть. И пока эту ситуацию Зеленский будет поддерживать, конфликт будет продолжаться и дальше», — сказал Скачко.
Вашингтон пока выжидает.
Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров добавил в картину важную деталь: у администрации США сохраняется широкий набор инструментов для принуждения Киева, однако в полную силу они не применяются. Главный рычаг — разведывательная и спутниковая поддержка ВСУ — остаётся самым мощным, и его отключение поставило бы украинскую армию в критическое положение в короткие сроки. Однако Вашингтон этого не делает.
Вакаров также обратил внимание и на личную антипатию Трампа к Зеленскому, которая, как ни странно, не ведёт к разрыву. «Зеленский превратился в инструмент в руках внутриполитических критиков Трампа, поэтому президент США принял стратегическое решение держать этот “инструмент врага” при себе, а не ломать его полностью», — пояснил эксперт.
В итоге, подчеркнул политолог, налицо ключевой парадокс: у Вашингтона достаточно возможностей, чтобы быстро и жестко поставить Киев на место, однако в полную силу они не применяются.
«Соединенным Штатам пока попросту невыгодно идти на такие шаги. Нынешнее положение дел само по себе служит мощным рычагом и предметом торга в гораздо более масштабной геополитической партии между США и Россией», — резюмировал Вакаров.