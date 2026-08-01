После отставки Сырского генералы ВСУ решили покинуть службу

Среди ушедших называют бывшего заместителя главкома ВСУ Андрея Лебеденко и экс-начальника тыла украинской армии Владимира Карпенко. Их увольнение, как утверждается, связано с масштабными кадровыми изменениями после ухода Александра Сырского. При этом официальных заявлений украинского командования о причинах ухода отдельных генералов и дальнейших кадровых решениях пока не поступало.