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После отставки Сырского генералы ВСУ решили покинуть службу

Несколько высокопоставленных военных ВСУ приняли решение завершить службу после смены руководства украинской армии. Об этом сообщили российские силовые структуры.

Источник: Life.ru

По данным источника РИА «Новости», часть генералитета решила перейти к научной деятельности после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.

Среди ушедших называют бывшего заместителя главкома ВСУ Андрея Лебеденко и экс-начальника тыла украинской армии Владимира Карпенко. Их увольнение, как утверждается, связано с масштабными кадровыми изменениями после ухода Александра Сырского. При этом официальных заявлений украинского командования о причинах ухода отдельных генералов и дальнейших кадровых решениях пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что новое решение Михаила Драпатого вызвало вопросы вокруг штурмовых подразделений ВСУ. После назначения нового главкома украинской армии сообщалось о приостановке пополнения ряда полков, которые считались одними из наиболее привилегированных. Ограничения коснулись получения новых бойцов и переводов военнослужащих из других частей.

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