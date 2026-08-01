Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UKMTO сообщило об обстреле судна у берегов Омана

UKMTO сообщило об обстреле судна к северо-востоку от Омана.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана, о жертвах не сообщается, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в одиннадцати морских милях (20 километрах — ред.) к северо-востоку от (поселения — ред.) Лимах Омана…. В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, на данный момент нет сведений о жертвах или урону, нанесенному окружающей среде. Местные власти проводят расследование инцидента.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше