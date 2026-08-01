UKMTO сообщило об обстреле судна у берегов Омана

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Судно подверглось атаке снаряда к северо-востоку от Омана, о жертвах не сообщается, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в одиннадцати морских милях (20 километрах — ред.) к северо-востоку от (поселения — ред.) Лимах Омана…. В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение», — говорится в заявлении.
Согласно сообщению, на данный момент нет сведений о жертвах или урону, нанесенному окружающей среде. Местные власти проводят расследование инцидента.