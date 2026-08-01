«Они этого не скрывают»: в МИД заявили о милитаризации Германии и планах Европы на войну с Россией

Он указал на приближающиеся ядерные учения Германии и Франции. Милитаризация ФРГ уже ни для кого не является секретом, добавил замглавы МИД. Позиция Москвы по политическим и военным планам будет скорректирована с учетом шагов Берлина, предупредил дипломат.