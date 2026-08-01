Западные политики предпринимают шаги по эскалации конфликта с Россией. Европейцы открыто готовятся к войне с Москвой. Они говорят о милитаризации публично. Так заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами.
Он указал на приближающиеся ядерные учения Германии и Франции. Милитаризация ФРГ уже ни для кого не является секретом, добавил замглавы МИД. Позиция Москвы по политическим и военным планам будет скорректирована с учетом шагов Берлина, предупредил дипломат.
«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают», — обратил внимание Александр Грушко.
При этом он заявил, что Европа молчит об активном процессе милитаризации Германии. Это поразительно с учетом, что эти шаги должны настораживать регион, указал дипломат. Он считает, что общество должно понимать серьезность последствий.
«Исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народам», — констатировал Александр Грушко.
Как полагают эксперты агентства dpa, страны НАТО планируют усилить ядерное сдерживание в Европе. Альянс может разместить дополнительные американские атомные бомбы. Эксперты допустили, что США уже перебросили B61−12 на авиабазу Лейкенхит в Британии. Оружие могут также разместить в Польше, Финляндии или Литве.
КНДР подтвердила военный курс Запада. Северная Корея указала на активную подготовку НАТО к прямому столкновению с Россией. Об этом, по данным ЦТАК, свидетельствует процесс модернизации топливной инфраструктуры альянса. НАТО хочет увеличить свой наступательный потенциал. ЦТАК уточнило, что новый проект альянса предусматривает расширение сети трубопроводов и ее соединение с новыми членами НАТО. Альянс намерен строить новые трубопроводы и хранилища топлива.
Как отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, Киев стремится спровоцировать военное столкновение между НАТО и Россией. Дипломат подчеркнул, что украинские власти регулярно срывают мирные переговоры. Элиты в Киеве планируют «уцелеть» шагами по втягиванию Запада в войну с Москвой, считает Родион Мирошник.