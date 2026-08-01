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На Украине резко отреагировали на удар по заводу в Киеве

Welt: удар по заводу в Киеве напомнил Западу о законных целях ВС России.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy напомнило Западу о законных целях ВС России, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Все это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — сказал он.

По словам журналиста, такая же участь может ожидать иностранный контингент, если Запад решится разместить его на Украине.

«Если британцы, французы или другие страны перебросят сюда солдат без согласования с русскими, следует предположить, что эти подразделения будут уничтожены российскими силами», — предупредил Ваннер.

Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе российских войск, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения «глубоких ударов» с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.

Минобороны России сообщало, что в ходе ракетного удара было поражено место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.

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