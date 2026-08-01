Ректор ВАВТ назвала востребованные у студентов языки

Смену предпочтений глава вуза напрямую связала с изменением внешнеэкономического вектора России. В результате восточные языки, ещё недавно считавшиеся экзотическими, выходят на первый план. При этом студенты академии обычно осваивают по два языка, совмещая европейское и восточное направления.