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Ректор ВАВТ назвала востребованные у студентов языки

Студенты всё чаще выбирают китайский, хинди, турецкий и фарси вместо европейских языков, сообщила ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова.

Студенты всё чаще выбирают китайский, хинди, турецкий и фарси вместо европейских языков, сообщила ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова.

Об этом она рассказала РИА Новости.

Смену предпочтений глава вуза напрямую связала с изменением внешнеэкономического вектора России. В результате восточные языки, ещё недавно считавшиеся экзотическими, выходят на первый план. При этом студенты академии обычно осваивают по два языка, совмещая европейское и восточное направления.

«Если раньше студенты Академии изучали в основном европейские языки, то сегодня они утратили прежнюю привлекательность», — констатировала Идрисова.

Она добавила, что корректируются и сами образовательные программы. Сегодня упор в них делается на углублённое знакомство с особенностями ведения бизнеса в Китае, Индии, государствах БРИКС и АСЕАН.

«Мы изучаем эти государства очень подробно, знаем их преимущества и трудности, особенности делового этикета. Только так можно выстраивать конструктивные отношения», — уточнила ректор.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что утверждённая программа изучения арабского языка в школах начнёт действовать уже с 1 сентября этого года.

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