Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса

Франция развернула в департаменте Восточные Пиренеи, который находится на границе с Испанией, четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Это произошло на фоне масштабного наплыва мигрантов в испанской Сеуте.
«Сеута не пользуется свободой передвижения в остальную часть Шенгенской зоны. Однако еще вчера я попросил министра внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией: были развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники», — написал господин Макрон в соцсети X.
Президент Франции также заявил, что Париж готов оказать Мадриду помощь. Кроме того, он подчеркнул значение сотрудничества с Марокко, которое помогает возвращать мигрантов из Сеуты на свою территорию.
Сеута — испанская автономия на средиземноморском побережье Африки, которая граничит с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, после чего они по морю пытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли.