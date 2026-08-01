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Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса

Франция развернула в департаменте Восточные Пиренеи, который находится на границе с Испанией, четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Так Париж отреагировал на масштабный наплыв мигрантов в испанской Сеуте.

Источник: Reuters

Франция развернула в департаменте Восточные Пиренеи, который находится на границе с Испанией, четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Это произошло на фоне масштабного наплыва мигрантов в испанской Сеуте.

«Сеута не пользуется свободой передвижения в остальную часть Шенгенской зоны. Однако еще вчера я попросил министра внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией: были развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники», — написал господин Макрон в соцсети X.

Президент Франции также заявил, что Париж готов оказать Мадриду помощь. Кроме того, он подчеркнул значение сотрудничества с Марокко, которое помогает возвращать мигрантов из Сеуты на свою территорию.

Сеута — испанская автономия на средиземноморском побережье Африки, которая граничит с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, после чего они по морю пытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли.

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