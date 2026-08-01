Россия стремится к завершению специальной военной операции на Украине, однако ряд европейских политиков всячески этому препятствует.
Казачий генерал Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто мешает завершению спецоперации.
Напомним, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 30 июля, на молодежном форуме «Гвардейск», где напутствовал молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. В зону СВО отправились 17 активистов.
После этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что РФ хотела бы завершить спецоперацию уже в этом году, однако пока не ясно, как будут складываться обстоятельства в рамках продолжающегося конфликта.
Кто мешает завершению СВО.
Водолацкий, комментируя эти заявления, рассказал, кто препятствует завершению конфликта на Украине.
«Россияне хотят, чтобы спецоперация закончилась уже в этом году. Но наши недруги, нацисты, так не считают. Они прилагают все больше сил и средств для того, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. И остановиться на полпути англосаксам будет тяжело. Англосаксы преследуют цель уничтожить Украину, и сейчас они с ней активно справляются. Мы ждем переговоров, которые должны дать результат. Все то, что было обещано американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, поставлено на паузу или не решается по той или иной причине. И Трамп, к слову, тоже зависит от глубинного государства, поэтому вопросы не решаются», — пояснил эксперт.
Водолацкий объяснил, кто из числа европейских лидеров занимает русофобскую позицию.
«Все хотят, чтобы наступил мир, чтобы наши солдаты вернулись домой. Но пока во главе Евросоюза стоят русофобы, трудно прогнозировать сроки окончания СВО», — подчеркнул он.
По словам специалиста, самую активную роль в противостоянии России сейчас играют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Сроки завершения СВО: мнение генерала.
Ранее генерал Владимир Попов оценил сроки завершения специальной военной операции. Он подчеркнул, что работа, направленная на достижение хорошего результата, требует длительного времени.
«Когда началась специальная военная операция, я сказал, что это займет минимум три года, или пять лет. Это по опыту работы. Если взять последние мировые конфликты — Афганистан, Вьетнам, Сирия, там и по 10 лет боевые действия велись. Те же американцы во Вьетнаме 10 лет были. Если мы хотим добиться результата в этой работе, нужно не останавливаться», — пояснил генерал.
Прогноз зампреда Совфеда.
Надежда на окончание украинского конфликта в текущем году есть, считает зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Рано или поздно любая война заканчивается, закончится и специальная военная операция. Чем быстрее это произойдет, тем лучше», — заявил сенатор в интервью aif.ru.
В то же время Косачев подчеркнул, что вопрос сроков завершения СВО не должен быть первичным и самодовлеющим. ".
Первичен вопрос достижения целей СВО. Я надеюсь на то, что они будут достигнуты в полном объеме уже в текущем году. И думаю, что эту надежду разделяет со мной большинство россиян", — добавил парламентарий.
Европейские противники мира.
Россия готова завершить СВО, но европейские лидеры, прежде всего Макрон, Мерц и фон дер Ляйен, продолжают саботировать мирные инициативы.
Англосаксы заинтересованы в затягивании конфликта, а Трамп, несмотря на свои обещания, зависит от «глубинного государства».
Пока русофобские политики у власти, мир остаётся под вопросом.