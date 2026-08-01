Рубио: США считают МУС нелегитимной организацией

Соединённые Штаты считают Международный уголовный суд нелегитимной организацией, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Он уточнил, что США «начали предпринимать усилия, чтобы привести МУС к порядку».
«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией. США уже начали предпринимать шаги, чтобы привести Международный уголовный суд к порядку», — сказал Рубио.
Заявление прозвучало в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Напомним, Рубио назвал МУС «глобальным трибуналом, претендующим на практически неограниченные полномочия».
Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение Соединённых Штатов принять меры против не признанного РФ Международного уголовного суда. По его словам, США выступают против экстерриториального применения закона.