Рубио: США считают МУС нелегитимной организацией

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение Соединённых Штатов принять меры против не признанного РФ Международного уголовного суда. По его словам, США выступают против экстерриториального применения закона.