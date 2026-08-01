Силовики рассказали ТАСС о накоплении резервов ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают боевые группы двух бригад в Черниговскую область для накопления резервов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Враг продолжает накапливать резервы в Черниговской области. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что с великобурлукского направления переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны. Кроме того, националисты 118-й отдельной мехбригады ВСУ, переброшенные ранее из Запорожья в Сумы, были передислоцированы также в лесные массивы Черниговской области», — сказал собеседник агентства.
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