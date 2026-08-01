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Командир Байкал рассказал об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащий заявил, что цель была поражена в Сумской области.

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ ударным БПЛА «Куб» в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета с позывным Байкал.

«Разведка вскрыла пункт управления БПЛА противника по характерным признакам. Оттуда враг координировал свои дроны и корректировал огонь по нашим позициям. Мы получили координаты, оперативно подняли ударный БПЛА “Куб” и навели его на цель. БПЛА точно вошел в здание, где располагалась аппаратура, и поразил объект прямым попаданием», — рассказал командир расчета.

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