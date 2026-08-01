Командир Байкал рассказал об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

«Разведка вскрыла пункт управления БПЛА противника по характерным признакам. Оттуда враг координировал свои дроны и корректировал огонь по нашим позициям. Мы получили координаты, оперативно подняли ударный БПЛА “Куб” и навели его на цель. БПЛА точно вошел в здание, где располагалась аппаратура, и поразил объект прямым попаданием», — рассказал командир расчета.