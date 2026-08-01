Судно обстреляли неизвестным снарядом у побережья Омана

В Аравийском море у берегов Омана совершено нападение на гражданское судно, снаряд поразил машинное отделение, жертв нет.
Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошёл в 11 морских милях к северо-востоку от оманского поселения Лимах. Судно получило повреждения, однако утечки вредных веществ и пострадавших, по предварительным данным, не зафиксировано. Местные власти начали расследование атаки.
«UKMTO получило сообщение об инциденте… В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, то восемь саудовских нефтяных танкеров были вынуждены изменить маршрут из-за угрозы со стороны хуситов.