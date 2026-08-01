Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно обстреляли неизвестным снарядом у побережья Омана

В Аравийском море у берегов Омана совершено нападение на гражданское судно, снаряд поразил машинное отделение, жертв нет.

В Аравийском море у берегов Омана совершено нападение на гражданское судно, снаряд поразил машинное отделение, жертв нет.

Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 11 морских милях к северо-востоку от оманского поселения Лимах. Судно получило повреждения, однако утечки вредных веществ и пострадавших, по предварительным данным, не зафиксировано. Местные власти начали расследование атаки.

«UKMTO получило сообщение об инциденте… В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, то восемь саудовских нефтяных танкеров были вынуждены изменить маршрут из-за угрозы со стороны хуситов.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше