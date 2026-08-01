ТАСС: половина запланированных к отправке под Сумы солдат ВСУ попала в госпитали

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Половина из запланированных к переброске на сумское направление в 532-й отдельный батальон охраны и обслуживания 18-го армейского корпуса (АК) ВСУ военнослужащих оказалась в госпиталях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там уточнили, что «на сумском направлении на фоне массовых потерь и нехватки личного состава в подразделениях противник доукомплектовывает боевые группы военнослужащими 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го АК ВСУ».
«Из 70 спланированных к командированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», — сказал собеседник агентства.