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ТАСС: половина запланированных к отправке под Сумы солдат ВСУ попала в госпитали

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о военных 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го АК ВСУ.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Половина из запланированных к переброске на сумское направление в 532-й отдельный батальон охраны и обслуживания 18-го армейского корпуса (АК) ВСУ военнослужащих оказалась в госпиталях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что «на сумском направлении на фоне массовых потерь и нехватки личного состава в подразделениях противник доукомплектовывает боевые группы военнослужащими 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го АК ВСУ».

«Из 70 спланированных к командированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», — сказал собеседник агентства.

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