Судно получило попадание снарядом у побережья Омана

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте с судном в акватории к северо-востоку от Омана. По данным ведомства, корабль был атакован неизвестным снарядом.
Происшествие зафиксировано в 11 морских милях (около 20 километров) от оманского поселения Лимах. В результате попадания пострадало машинное отделение судна. На данный момент информация о пострадавших или ущербе для окружающей среды отсутствует.
Местные власти начали расследование всех обстоятельств произошедшего. Каких-либо подробностей о типе атакованного судна и характере нанесенных повреждений пока не приводится.
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