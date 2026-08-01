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ТАСС: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белый Колодезь

В российских силовых структурах отметили, что силы противника были уничтожены.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ попытались прорваться в окруженный ВС РФ поселок Белый Колодезь в Харьковской области, но были уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Враг попытался прорваться в окруженный нашими войсками поселок Белый Колодезь. Перемещение украинских националистов вскрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения — живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами», — сказал собеседник агентства.

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