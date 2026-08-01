ТАСС: часть штурмовой группы теробороны у Великого Прикола уничтожена

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВС Украины пытались отправить штурмовую группу в направлении позиций ВС РФ у села Великий Прикол Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, часть боевиков была уничтожена, остальные сбежали.