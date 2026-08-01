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ТАСС: часть штурмовой группы теробороны у Великого Прикола уничтожена

В российских силовых структурах сообщили, что остальные солдаты штурмовой группы противника сбежали.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВС Украины пытались отправить штурмовую группу в направлении позиций ВС РФ у села Великий Прикол Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, часть боевиков была уничтожена, остальные сбежали.

«В Краснопольском районе противник пытался просочиться штурмовой группой 119-й отдельной бригады теробороны в направлении наших позиций восточнее села Великий Прикол. В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — сказал собеседник агентства.