ТАСС: часть штурмовой группы теробороны у Великого Прикола уничтожена

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВС Украины пытались отправить штурмовую группу в направлении позиций ВС РФ у села Великий Прикол Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, часть боевиков была уничтожена, остальные сбежали.
«В Краснопольском районе противник пытался просочиться штурмовой группой 119-й отдельной бригады теробороны в направлении наших позиций восточнее села Великий Прикол. В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — сказал собеседник агентства.