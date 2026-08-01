WSJ: Трамп отдал приказ об ударах по Ирану в ближайшие дни

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что в выходные США и Израиль планируют нанести удары по энергетической инфраструктуре. Как уточняли собеседники, бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». Источники CNN уточняли, что Соединенные Штаты также могут вновь нанести удары по иранским ядерным объектам.