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WSJ: Трамп отдал приказ об ударах по Ирану в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп отдал войскам приказ нанести новые удары по Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Атака может начаться в выходные и продлиться несколько дней.

Президент США Дональд Трамп отдал войскам приказ нанести новые удары по Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Атака может начаться в выходные и продлиться несколько дней.

По словам собеседников газеты, любой прогресс в дипломатии может убедить Дональда Трампа отменить запланированные удары и вернуться к переговорам. Они добавили, что президент США также может просто передумать.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что в выходные США и Израиль планируют нанести удары по энергетической инфраструктуре. Как уточняли собеседники, бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». Источники CNN уточняли, что Соединенные Штаты также могут вновь нанести удары по иранским ядерным объектам.

Власти Ирана заявляли, что в случае атаки Тегеран готов нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре Израиля и США на Ближнем Востоке.

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