МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попыталась атаковать российские позиции на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в Краснопольском районе штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку скрытного продвижения в направлении российских позиций восточнее села Большой.
«В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — сообщил собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.