Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Россия не выплатит взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

Россия отказалась от уплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году, следует из распоряжения правительства.

Россия отказалась от уплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году, следует из распоряжения правительства.

Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.

Как следует из распоряжения, предложение госкорпорации «Росатом» было согласовано с Минфином, МИДом и Минэкономразвития.

«Принять предложение… не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии», — указано в распоряжении кабмина.

В правительстве уточнили, что невыплаченный взнос в размере 61,3 млн рублей направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане. Эти участки ранее подверглись воздействию уранодобывающих производств.