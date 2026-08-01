РИА Новости: Россия не выплатит взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

Россия отказалась от уплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году, следует из распоряжения правительства.
Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.
Как следует из распоряжения, предложение госкорпорации «Росатом» было согласовано с Минфином, МИДом и Минэкономразвития.
«Принять предложение… не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии», — указано в распоряжении кабмина.
В правительстве уточнили, что невыплаченный взнос в размере 61,3 млн рублей направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане. Эти участки ранее подверглись воздействию уранодобывающих производств.